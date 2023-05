Pas de fans zone ni d’écrans géants à La Rochelle pour la finale de la Coupe d’Europe de rugby. C’est ce qu’a décidé la Ville qui a dévoilé son plan d’animations pour l’évènement du 20 mai, qui opposera le Stade rochelais au Leinster à Dublin. Toutefois, le Vieux port sera animé par la venue de différentes bandas. Le secteur sera fermé à la circulation, et il sera interdit de plonger dans le port, car le niveau de la mer ne sera pas suffisant. La Ville a souhaité un dispositif festif, convivial et sécurisé. Un déploiement renforcé des forces de sécurité et de secours est prévu pour couvrir l’évènement.