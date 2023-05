Mobilisation inédite pour un 1er mai hier en Charente-Maritime. Les rassemblements habituels pour la Fête du travail ont été gonflés par le mouvement d’opposition à la réforme des retraites. Certains manifestants ont même profité de ce 1er mai pour défiler pour la première fois. Ils étaient entre 10 000 selon la police dans le département. Près de 16 000 d’après les syndicats. Dans le détail, ils étaient entre 4 000 et 7 000 à La Rochelle, 2 500 à Rochefort, près d’un millier à Royan, et entre 3 000 et 5 000 à Saintes. Saintes où les syndicats ont appelé à réserver un comité d’accueil au ministre de l’Éducation nationale Pap Nadiaye et à la ministre déléguée à la formation et à l’enseignement professionnel Carole Grandjean attendus ce jeudi matin à 9h au lycée Palissy pour évoquer la réforme de la formation professionnelle. Initialement prévu ce mardi, le déplacement semble avoir été reporté.