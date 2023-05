Info route. Attention travaux à partir de ce mardi au niveau du giratoire du silo à Tonnay-Charente. Il est question de la réfection des enrobés et des abords. La circulation sera perturbée jusqu’au 11 mai. En effet, des difficultés de circulation sont à prévoir du mardi 2 mai au jeudi 11 mai. Des travaux de réfection des enrobés du giratoire du silo et de ses abords à Tonnay-Charente vont avoir lieu. Sont concernées les accès vers les Routes départementales 137 et 739, et vers l’autoroute des oiseaux A837. Les travaux seront réalisés chaque nuit de 20h00 à 6h00, du mardi soir 2 mai au vendredi matin 5 mai. Et du mardi soir 9 mai au jeudi matin 11 mai. Le giratoire sera fermé à la circulation et des déviations seront mises en place à partir de tous les axes routiers, y compris l’échangeur 33 de Tonnay-Charente sur l’autoroute A837. En journée, la circulation sera rétablie sur la chaussée rabotée, selon l’avancement des travaux. La circulation sera déviée autour de Rochefort par les Routes départementales 733, 123 et 238 pour l’axe La Rochelle/Saintes. Par les Routes départementales 911, 117 et 739 pour l’axe La Rochelle/Saint-Jean-d’Angély. Et par les Routes départementales 118, 124 et 123 pour l’axe Marennes/Saint-Jean-d’Angély.