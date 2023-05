La venue d’Emmanuel Macron demain en Charente-Maritime est confirmée. L’Élysée l’a annoncé hier soir officiellement. Le Président de la République se rendra ce jeudi à la mi-journée au lycée Bernard-Palissy de Saintes pour évoquer le projet de réforme de l’enseignement professionnel. Il sera accompagné du ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye, de la ministre déléguée à la formation et à l’enseignement professionnel Carole Grandjean, et du ministre du Travail Olivier Dussopt. L’intersyndicale se dit prête à les recevoir et appelle d’ores et déjà à leur réserver un comité d’accueil en mode casserolade pour dénoncer ce nouveau projet de réforme et demander le retrait de la réforme des retraites.