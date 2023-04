La prochaine saison débutera le 1er juin et se poursuivra jusqu’au 14 septembre. Ce sera la 35e édition. Près de 120 jeunes talents et musiciens de renommée internationale sont attendus au fil des concerts de musique classique et jazz, qui seront donnés dans 33 communes de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique pour mettre en valeur le patrimoine local.