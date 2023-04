Après 11 éditions, le Festival des cultures francophones de Marennes-Hiers-Brouage change de nom et devient Franco fiesta. Une fête populaire autour de la francophonie, qui va se dérouler désormais pendant un mois, du 4 mai au 3 juin, au lieu de quatre jours auparavant. L’objectif étant d’élargir la programmation et la cible, comme le souligne la maire de la ville Claude Balloteau, qui en a fait la présentation hier :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/franco-fiesta-1.mp3 Et ça démarre le jeudi 4 mai avec en ouverture une conférence sur « la francophonie vue à la radio », animée par Yvan Amar, journaliste à RFI. Suivie de l’évènement « Faites MHB ». Claude Balloteau :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/04/franco-fiesta-2.mp3 Toutes les animations sont gratuites, sauf pour deux spectacles à l’Estran. Vous retrouvez le programme complet sur marenneshiersbrouage.fr