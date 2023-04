À Beauvoir-sur-Niort, le Comité d’animation organise un thé dansant tous les 1ers jeudis de chaque mois, de 14h30 à 19h30, à la salle Jean-Richard, place de l’Hôtel de Ville. Rendez-vous ce jeudi 4 mai avec l’orchestre Amantino. Café et goûter offerts. Pour les renseignements et les réservations souhaitées, vous pouvez contacter le 06 59 72 25 74 ou le 06 76 99 21 82 et sur comitedaniamtionbeauvoir79.blogspot.com.