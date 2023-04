Une opération de contrôle a été menée hier matin aux abords du viaduc du Martrou à Rochefort. Objectif pour la police : s’assurer que les mesures d’interdiction d’accès pour les poids-lourds, mises en place la veille, ont bien été respectées. En effet, le démarrage des travaux d’étanchéité nécessite la fermeture d’une voie de circulation dans chaque sens jusqu’au 24 avril pour le bon déroulement du chantier et pour des raisons de sécurité. Et tous les poids-lourd de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus emprunter le viaduc jusqu’à cette date. Les contrôles vont se poursuivre pendant toute la durée des travaux pour veiller au bon respect de cette obligation.