Avec un budget de 8,5 millions d’euros sur cinq ans, la Communauté de communes, via son Opération programmée d’amélioration de l’habitat et de renouvellement urbain, est en mesure de permettre à de nombreux propriétaires d’engager plus sereinement leurs travaux de rénovation. Durant tout le mois d’avril, la collectivité organise des réunions pour faire connaître ces aides. La première a eu lieu hier matin à la Maison des initiatives et des services de Marennes et avait pour thème « rester vivre longtemps chez soi », ou comment aider les personnes de plus de 60 ans et en situation de handicap à adapter leurs logements pour rester vivre le plus longtemps possible à domicile. Flora Amiens, ergothérapeute à Soliha Charente-Maritime/Deux-Sèvres, a animé cet atelier. On l’écoute :

Pour pouvoir bénéficier de ces aides, vous pouvez contacter Soliha au 05 46 07 77 97. À noter que d’autres réunions sont prévues à destination des professionnels de l’immobilier et du bâtiment, puis en juin à destination du grand public sur le thème de la rénovation et des économies d’énergie.