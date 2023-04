Le trait de côte recule de façon alarmante le long de la côte sauvage, en presqu’île d’Arvert. L’élévation du niveau de la mer, dû au réchauffement climatique, et un déficit chronique de sable génère une forte érosion, notamment en forêt des Combots. Un massif qui s’étend sur les communes de Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Augustin et Les Mathes où le cordon dunaire est grignoté de 10 mètres par an. Des opérations de déboisements préventifs ont dû être réalisées pour éviter que les arbres s’effondrent sur la plage et présentent un risque pour les promeneurs, mais aussi pour les parcs à huîtres et les bateaux qu’ils pourraient endommager en partant à la mer.

L’érosion marine est un phénomène causé par les marées, la houle, les courants et les intempéries qui, avec le temps, provoquent le déplacement du sable vers l’océan. En forêt des Combots, comme au sud de l’île d’Oléron, le phénomène y est si intense que les arbres de la forêt basculent régulièrement sur la plage. À cet endroit, contrairement à d’autres sites de la côte, l’absence de haut-fond sableux ne permet ni d’atténuer l’effet érosif de la houle, ni le réensablement naturel de la plage après les tempêtes hivernales. Ainsi, la plage de la Lède à La Palmyre recule de 10 mètres chaque année, et grignote peu à peu la forêt.

Des opérations de déboisements ont donc de nouveau été mises en place avant les grandes tempêtes d’équinoxe, là où le vent est le plus violent sur la côte. Les arbres en bord de falaise dunaire déstabilisés, pouvant basculer à tout moment, ont donc été retirés pour éviter tout risque pour les promeneurs en cas de chute, mais aussi pour la navigation, l’ostréiculture et l’aquaculture si les arbres partaient à la mer. Le Conservatoire du littoral, avec le concours de l’Office national des forêts, a donc fait le choix d’intervenir et d’anticiper ces problèmes, en traitant la frange forestière directement exposée. Le seul choix possible selon l’ONF, mais il a ses vertus puisqu’il a des effets bénéfiques sur la végétation locale et la réapparition de certaines espèces.

Site remarquable classé, la forêt des Combots, qui est enracinée sur l’une des plus longues dunes côtières de Charente-Maritime, attire chaque été des milliers de touristes. Une fréquentation importante qui accentue la pression naturelle exercée par les vents et les marées. Ce qui a pour effet de favoriser davantage l’érosion dunaire.