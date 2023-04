C’est bientôt les vacances scolaires. L’occasion d’en profiter pour faire de belles balades en famille en Charente-Maritime, dans l’un des 14 Espaces naturels sensibles labellisés Échappées nature par le Département. Depuis plus de 50 ans, la collectivité participe à la protection de son patrimoine naturel d’exception, en faisant l’acquisition de parcelles et en les préservant. Cela représente aujourd’hui 8% du territoire, soit 50 000 hectares. Et bientôt le double d’ici à 2029. L’enjeu est donc de taille, comme le souligne Sylvie Marcilly, présidente du Département de la Charente-Maritime :

Avec le retour des beaux jours et à l’approche des vacances de Pâques, le Département de la Charente-Maritime vient de lancer la saison 2023 des Échappées nature, à l’image du Port des salines à Grand-Village-Plage, sur l’île d’Oléron, qui connaît une belle fréquentation, comme le reconnaît le maire Patrice Robillard :

Les 14 sites labellisés Échappées nature attirent chaque année en moyenne 250 000 visiteurs. À noter qu’une nouvelle édition de l’évènement L’Échappées nature en fête aura lieu les 24 et 25 juin à Crazannes, à l’occasion de l’inauguration de la Galaxie des pierres levées.