Le coup d’envoi de la Semaine olympique et paralympique a été donné hier à Saint-Pierre-d’Oléron. La commune labellisée Terre de jeux 2024 se mobilise une nouvelle fois dans le cadre de cette opération nationale pour promouvoir la pratique sportive et les valeurs du sport auprès des scolaires. Des activités sont proposées aux enfants jusqu’à vendredi, veille des vacances. Hier, c’était démonstration de BMX avec Emma Jouteau, vice-championne de France 2023. Au programme aujourd’hui : quiz et épreuves physiques autour d’un jeu, avant une journée autour de l’inclusion vendredi, avec notamment du basket fauteuil. Près de 200 élèves participent à ces activités.