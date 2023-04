La 3e édition aura lieu du 4 au 8 juillet. Nouveauté cette année : il y aura 2 tours en 1, avec la création d’un nouvel évènement baptisé Le Tour des pertuis, prévus pour les plus petits bateaux de 6m minimum, ainsi que les bateaux classiques et bateaux professionnels. Départ de La Rochelle le 5 juillet pour les deux courses, avec des étapes à Rochefort, Saint-Martin-de-Ré, Saint-Denis-d’Oléron et Royan pour le grand tour. Et à Marans et Saint-Denis-d’Oléron pour le Tour des pertuis. Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis vendredi.