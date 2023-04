Scène ouverte du 31/03/23 avec Zhe Lauzières Band.

Le groupe fait partie de l’association des Vieux gréements du Port du Plomb, situé sur les communes de Nieul-sur-mer et L’Houmeau, près de La Rochelle. Il joue au profit de la restauration d’un vieux gréement, le Frepat, bateau emblématique du port du Plomb. Son répertoire est le rock et variétés française, et quelques compositions.

