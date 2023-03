Le Salon de la conchyliculture et des cultures marines bat son plein depuis hier à Ronce-les-Bains. La station balnéaire de La Tremblade accueille jusqu’à ce soir cet évènement professionnel, de retour après trois ans d’absence pour cause de crise sanitaire. Cette 48e édition, proposée par la municipalité, en partenariat avec le Comité régional conchylicole, se veut résolument tournée vers l’avenir, puisqu’elle fait la part belle aux innovations pour améliorer les pratiques ostréicoles et les rendre plus vertueuses et plus respectueuses de l’environnement, comme le souligne la maire de La Tremblade Laurence Osta-Amigo :

Preuve que l’innovation est véritablement au cœur de cette 48e édition avec la présence parmi la quarantaine d’exposants de l’entreprise toulousaine Résinéo. Un fabriquant de revêtements de sols perméables qui utilise des coquilles d’huîtres recyclées, comme l’explique son représentant Jordan Khenoug :

Résinéo réalise tous types d’applications pour les particuliers, professionnels et collectivités. Ses revêtements sont carrossables jusqu’à 19 Tonnes et se vendent entre 130 et 180 euros le mètre carré. Pour les découvrir, rendez-vous au Salon conchylicole de Ronce-les-Bains jusqu’à ce soir. C’est ouvert de 9h30 à 19h. L’entrée est gratuite.