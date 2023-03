Les pêcheurs appellent à une journée morte ce jeudi. En Charente-Maritime, les ports de La Rochelle, La Cotinière et Royan sont touchés par ce mouvement de grève et de blocage, comme en Normandie, en Bretagne et dans les Hauts-de-France. Toute la filière est à l’arrêt pour protester contre la hausse des prix du carburant, les difficultés de recrutement, les quotas européens et plus récemment la fermeture des zones de pêche dans le golfe de Gascogne pour lutter contre les captures accidentelles de dauphins. Les pêcheurs n’en peuvent plus. Ils organisent un barrage filtrant au pont de l’île de Ré, avant une marche funèbre qui partira cet après-midi à 14h30 de la place Saint-Jean-d’Acre jusqu’au quai de carénage sur le Vieux-Port. Les criées vont rester fermées. Le mouvement doit se poursuivre demain, et pourrait être reconduit la semaine prochaine.