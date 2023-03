Un Rochelais sera convoqué devant la justice en novembre prochain, après avoir mutilé et jeté son chat du 2e étage. L’animal a été retrouvé dans la rue par la police le 19 mars dernier. Il avait le crâne rasé, les moustaches coupées et les griffes arrachées. Une enquête a permis de remonter jusqu’à son propriétaire qui a été entendu. Ce dernier, souffrant de troubles psychologiques, a expliqué avoir voulu se débarrasser de son chat devenu ingérable et agressif. L’animal a été confié à la SPA.