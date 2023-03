Des nouvelles des deux manifestants anti-bassines, grièvement blessés à la suite de violents affrontements avec les forces de l’ordre samedi dernier à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Le pronostic vital de l’un des deux n’est désormais plus engagé, mais il est toujours dans le coma. L’état du second, qui souffre d’une blessure à la tête, est stable, malgré son coma et son pronostic vital qui, pour lui, est toujours engagé. Un autre blessé a perdu un œil, et un autre risque d’en perdre un également. Le collectif Bassines Non Merci appelle à des rassemblements devant les préfectures du pays demain à 19h en soutien aux deux manifestants dans le coma, aux blessés de Sainte-Soline et du mouvement contre la réforme des retraites, pour la fin des violences policières et contre la dissolution des Soulèvements de la terre décidée hier par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.