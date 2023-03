La mobilisation contre la réforme des retraites en baisse hier pour la 10e journée d’action nationale. Ils étaient entre 740 000 et plus de 2 millions à manifester ce mardi en France. C’est moins que jeudi dernier. En Charente-Maritime, à La Rochelle, ils étaient entre 3 000 manifestants selon la police et 8 000 selon les syndicats. Entre 2 500 et 7 000 à Saintes. Environ 2 000 à Rochefort. Et un peu plus de 300 à Royan. Le combat continue pour les opposants qui appellent à se mobiliser coûte que coûte pour le retrait de cette réforme, comme Carole Migette, secrétaire départementale CGT Education Charente-Maritime, qui manifestait hier matin à Rochefort :

Anatole Maréchal est salarié de la Ligue de protection des oiseaux dont le siège national se trouve à Rochefort. Pour lui, le mouvement doit se poursuivre jusqu’au bout :

Pour l’Insoumis Nordine Raymond, ex-candidat aux Législatives sur Rochefort-Aunis, la victoire est proche :

Cette 10e journée d’action a été marquée par de nouvelles opérations de blocage, comme sur la rocade de La Rochelle et au dépôt de bus de la RTCR. Mais aussi au rond-point de Diconche à Saintes, et au viaduc du Martrou à Rochefort où un jeune homme a été interpellé pour avoir tagué un radar.

La grève moins bien suivie par les profs hier dans l’Académie de Poitiers. Selon le rectorat, près de 7% des enseignants ont suivi le mouvement ce mardi, autant dans le premier que le second degré. C’est beaucoup moins que lors des précédents mouvements de grève.