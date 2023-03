La terre a tremblé hier après-midi en Charente-Maritime. À deux reprises. Un premier séisme a été enregistré à 15h34. Une secousse de magnitude 3,9 sur l’échelle de Richter a été ressentie sur une bonne partie du département. L’épicentre était situé entre Le Gua et Sablonceaux. Le séisme a été suivi d’une réplique à 18h07, au sud de Saintes, entre Thénac et Chaniers. Les deux tremblements de terre ont provoqué des grondements et des vibrations, mais sans causer de dégâts.