Le Salon de la conchyliculture et des cultures marines fait son retour à partir d’aujourd’hui à La Tremblade. Après trois ans d’interruption pour cause de crise sanitaire, l’évènement organisé par la municipalité, en partenariat avec le Comité régional de la conchyliculture, revient pour une 48e édition. Deux jours de rencontres entre professionnels du monde de l’ostréiculture, avec la présence de 45 exposants et des interventions sur les dernières innovations notamment en matière de recyclage des matériaux. Présentation avec Florine Blaevoet :

Le salon se tient place Brochard à Ronce-les-Bains, de 9h30 à 19h. L’entrée est gratuite.