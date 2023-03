Un manifestant toujours entre la vie et la mort, après la mobilisation anti-bassine qui a eu lieu samedi à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. Mobilisation qui a rassemblé 30 000 personnes selon les organisateurs, et 6 000 d’après les autorités. De violents affrontements ont éclaté avec les forces de l’ordre. Le bilan fait état de 47 blessés du côté des gendarmes dont 2 grièvement. Du côté des manifestants, 7 personnes ont été blessées dont 3 grièvement. L’un d’entre eux est toujours entre la vie et la mort. Deux journalistes ont également été blessés. 5 manifestants ont été interpellés. Ils sont toujours placés en garde à vue ce matin.