L’intersyndicale des retraités de Charente-Maritime se mobilise contre la réforme des retraites. À la veille d’une 10e journée d’action nationale, elle réitère son total rejet de la réforme du Président Macron et de son gouvernement, comme le confirme Maryze Cantin, secrétaire générale des retraités CGT de Charente-Maritime, qui en appelle au retrait :

Et les retraités seront de nouveau dans la rue demain pour soutenir les grévistes et les manifestants. Maryze Cantin :

Cinq manifestations sont prévues demain en Charente-Maritime. À 10h30 devant le palais de justice de Saintes, place Colbert à Rochefort, place Charles-de-Gaulle à Royan, et au jardin public à Jonzac. Puis à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle, après un barbecue revendicatif unitaire. Samedi, de nouveaux rassemblements ont réuni 200 personnes à Saintes et 150 à Royan pour maintenir la mobilisation.