Scène ouverte du 24/03/2023 le rappeur Sad Love de Niort.

http://www.helenefm.com/replay/sceneouverte/sceneouverte240323.mp3 « J’ai commencé en septembre 2021 avec mon tout premier titre « Détruit ». Début, j’ai écrit quelques textes, car j’étais très inspiré et j’avais besoin de sortir beaucoup de choses de ma vie et exprimer ceci en dehors de la violence. Certains sont disponibles à l’heure d’aujourd’hui, d’autres sont encore des brouillons peut être prêts à voir le jour dans un futur proche. J’ai commencé à publier sur YouTube sous le nom de Sad Love et début 2022 sur les plates-formes de streaming comme par exemples Spotify, Deezer etc. Tous les titres parlent beaucoup d’amour ou de périodes importantes dans ma vie plus ou moins dures à passer. A l’heure actuelle, j’écris beaucoup de textes pour pouvoir peut être faire un nouvel EP, mais c’est assez loin d’être concret et aboutit pour l’instant ».