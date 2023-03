Les organisateurs du festival Sœurs jumelles à Rochefort dévoilent les noms de ses premières têtes d’affiche pour l’édition 2023. Édition qui aura lieu du 27 juin au 1er juillet, avec pas moins de 4 spectacles sur la grande scène, 16 conversations artistiques au théâtre et au cinéma, 9 projections et 3 avant-premières. Parmi les artistes attendus, il faudra compter sur Benjamin Biolay en ouverture, et Véronique Sanson le 30 juin. La billetterie ouvre demain.