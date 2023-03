Entre 250 et 350 agriculteurs ont manifesté ce mercredi devant la Direction départementale des Territoires et de la Mer de La Rochelle. Partis en convoi de Saintes, Tonnay-Charente et Nuaillé-d’Aunis, ils ont convergé ce matin vers la capitale départementale à bord de 140 tracteurs, provoquant des bouchons monstres à l’entrée nord de la ville. Ils ont ensuite déversé du fumier et des pneus devant la DDTM en guise de protestation. À l’appel des syndicats FNSEA 17, des JA et de l’association d’irrigants Aquanide 17, ils ont réclamé le soutien de l’État et exprimé leur mal-être face à différents sujets sociétaux comme les pesticides, la sécheresse et l’irrigation, à quelques jours d’une manifestation importante contre les bassines samedi prochain dans les Deux-Sèvres.