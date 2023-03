C’est proposé par la Communauté de communes Aunis Sud et ses partenaires experts du monde de l’entreprise. Des rendez-vous d’information et d’échange sont prévus pour accompagner les porteurs de projets et futurs repreneurs qui veulent développer leur activité et l’emploi sur le territoire. On écoute Laurence Fanton du service économique à la CdC Aunis Sud :

Trois ateliers sont prévus entre 9h et 17h sur les aides à la création ou à la reprise, mais aussi sur les financements. Laurence Fanton :

Rendez-vous demain à la Pépinière Indigo, zone de la Baratte à Surgères. C’est gratuit.