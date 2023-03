Une décision importante face au massacre des dauphins dans le golfe de Gascogne. Le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative française, vient d’ordonner au gouvernement de prendre des mesures pour limiter les captures accidentelles des petits cétacés par les activités de pêche. Il avait été saisi par plusieurs associations dont Sea Sheperd, France Nature environnement et la Ligue de protection oiseaux, suite à l’échouage massif de dauphins, notamment sur les côtes de Charente-Maritime. Près de 1 000 cadavres de cétacés ont été retrouvés sur la côte atlantique depuis le mois de décembre. Le gouvernement a six mois désormais pour fermer certains secteurs à la pêche.