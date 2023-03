L’établissement, qui devait être inauguré le 8 mars dernier pour la Journée internationale des droits des femmes, avait vu son ouverture repoussée en raison de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites.

La Maison de l’égalité est un lieu ouvert au grand public dédié à la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Un lieu ressource où des évènements variés seront proposés tout au long de l’année comme des expositions, des projections-débat, des lectures publiques et des rencontres. Il dispose d’une égalithèque composée de livres, de bandes-dessinées et de jeux thématiques, mais aussi de documentations et d’informations sur les associations ou institutions du territoire qui peuvent accompagner ou conseiller les visiteurs. Des activités seront également proposées par des animateurs, et le public pourra aussi y trouver du personnel à l’écoute pour proposer des actions qui répondront aux attentes et aux besoins de la population. Des échanges sur les pratiques professionnelles en matière d’égalité femmes-hommes seront également proposées. La Maison de l’égalité femmes-hommes est située au 26 rue Chanzy à Rochefort. Elle est ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 14h à 17h. Et sur rendez-vous en dehors des horaires d’ouverture.

J’ajoute que de nombreuses actions de sensibilisation à l’égalité des genres et de prévention des violences sexistes seront déployées hors les murs.