L’inauguration cet après-midi à Marennes d’un nouveau local associatif, rue Victor-Hugo, à côté de la gendarmerie. Elle a eu lieu en présence des élus de la Ville et des futurs utilisateurs du nouvel atelier de bricolage « Les Bricolos du marais » et de l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne Le Chou défrisé. Ce local est une ancienne habitation qui a été débarrassée et nettoyée pour en faire un lieu de convivialité, comme le souligne la maire de la Ville Claude Balloteau :

Pascal Leroy fait partie des Bricolos du marais. Pour lui, ce nouveau local est une aubaine pour sa jeune association :

Une aubaine également pour Nelly Blaque, présidente de l’Amap de Marennes Le Chou défrisé, qui bénéficie d’un nouveau local pour son association, installée dans l’ancienne Coop, place des Halles :

L’Amap de Marennes assurera la distribution de ses paniers de fruits et légumes tous les vendredis de 17h30 à 19h. À noter que ce local sera ouvert à tous. D’autres associations sont encore les bienvenues.