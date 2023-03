C’est aujourd’hui la Journée nationale de l’allergie. A cette occasion, nous vous proposons de découvrir la biscuiterie artisanale La Marmotte gourmande, basée à Les Gonds, près de Saintes. Unique en Europe, elle fabrique et propose à la vente depuis deux ans des cookies garantis sans allergène. La recette semble fonctionner, puisqu’elle en a déjà écoulé près de 400 000. Sa gérante et fondatrice Claire Brunaud nous raconte comment est né son projet :

Claire Brunaud n’est pas directement concernée par des problèmes d’allergies. Mais ce sont les difficultés rencontrées par son père qui lui ont donné l’idée de développer cette gamme de produits :

La Marmotte gourmande, qui n’en est qu’à ses débuts, sait déjà qu’elle a de beaux jours devant elle, quand on sait qu’une personne sur deux dans le monde sera concernée par une allergie en 2050, selon l’Organisation mondiale de la santé. Ses produits sont disponibles dans 120 points de vente comme à La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan, et sur lamarmottegourmande.fr