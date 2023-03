Huit partis de gauche se mobilisent pour proposer ce rendez-vous demain, au lendemain du vote au Parlement du projet de loi. Appelant à une retraite plus égalitaire, juste et solidaire, ils ont invité quatre parlementaires pour échanger sur le sujet, à savoir le député de La France insoumise Eric Coquerel, la députée communiste Soumya Bourouaha, le député écologiste Charles Fournier et le local de l’étape le sénateur socialiste de la Charente-Maritime Mickaël Vallet. C’est à 19h30 à la salle des fêtes de La Pallice.