Le porte-parole du collectif Bassines Non Merci convoqué à la gendarmerie de Niort. À peine dix jours avant une mobilisation dans le sud des Deux-Sèvres qui s’annonce comme historique et massive, Julien Le Guet a rendez-vous avec les forces de l’ordre ce vendredi. Il est attendu demain à 9h pour s’expliquer suite à la manifestation interdite des 29 et 30 octobre derniers à Sainte-Soline, où plus de 7 000 personnes se sont rassemblées pour stopper le chantier de méga-bassine. Le principal intéressé dénonce une tentative d’intimidation grossière. Un comité de soutien a prévu de manifester devant les locaux de la gendarmerie de Niort dès 8h30.