Le coup d’envoi samedi du festival « Regard sur le cinéma d’Amérique latine » à Marennes. C’est la 6e édition proposée par le cinéma l’Estran. Pendant une semaine, jusqu’au 25 mars, le 7e art venu d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud sera à l’honneur. Présentation avec Yvonnic WAHL, directeur du cinéma l’Estran, qui est à l’origine du festival :

Documentaires, films d’animation, cinéma dramatique ou musical, il y en aura pour tous les goûts. Deux critiques de cinéma, Catherine Ruelle, journaliste et spécialiste des films africains et latino-américains, et Cédric Lépine, spécialiste du cinéma sud-américain, viendront commenter certaines projections. D’autres temps forts complèteront la programmation :

Avec plus de 1 300 festivaliers l’an dernier, Yvonnic Wahl espère cette année encore un grand succès pour son festival. L’intégralité du programme est disponible sur le site regardcinemalatino.com