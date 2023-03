La mobilisation contre la réforme des retraites en baisse en Charente-Maritime. Après les manifestations records du 7 mars, l’acte 8 du mouvement de protestation a été moins bien suivi hier, veille d’un vote décisif du projet de loi ce jeudi au Parlement, avec 3 000 à 6 000 manifestants à La Rochelle hier après-midi, après le blocage de la zone industrielle de Périgny. Ils étaient près de 2 000 à défiler en matinée dans les rues de Saintes, et un peu plus d’un millier à Rochefort. Rochefort où la colère n’est pas retombée, malgré un essoufflement de la mobilisation :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/manif-1-1.mp3 Ce que confirme Nicolas Roullin, secrétaire de l’Union locale CGT de Rochefort, au micro de Florine Blaevoet :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/manif-2-1.mp3 De nouvelles actions sont d’ores et déjà prévues, comme un rassemblement cet après-midi à 17h devant les sous-préfectures de Saintes et Rochefort. Et puis les dockers de La Rochelle vont bloquer les accès au port de commerce à partir d’aujourd’hui jusqu’à dimanche.