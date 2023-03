L’intersyndicale de Charente-Maritime appelle à une nouvelle démonstration de force aujourd’hui contre la réforme des retraites. À la veille du vote du projet de loi d’abord au Sénat puis à l’Assemblée nationale, huit organisations syndicales du département se mobilisent ce mercredi, à l’occasion de la 8e journée d’action et de grève nationale. Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU 17, appelle à amplifier le mouvement record du 7 mars dernier. On l’écoute :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/manif-fsu.mp3 Pour rappel, trois rassemblements sont prévus : à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, et à 14h30 devant la gare de La Rochelle après un barbecue revendicatif.