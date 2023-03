L’intersyndicale de Charente-Maritime reste mobilisée pour exiger le retrait de la réforme des retraites. Malgré une baisse des effectifs dans les rangs des manifestants ce week-end à La Rochelle, Rochefort, Saintes et Royan, avec un peu plus de 4 000 personnes contre 20 000 mardi dernier, le mouvement se poursuit pour continuer à faire pression sur le gouvernement, comme le souligne Cécile Baduel, secrétaire de la fédération Force ouvrière de l’enseignement en Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/baduel-retraites-1.mp3 Cécile Baduel qui appelle à amplifier le mouvement ce mercredi, à l’occasion d’une nouvelle journée de grève et de manifestations, à la veille du vote du projet de loi :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/03/baduel-retraites-2.mp3 Trois rassemblements sont prévus demain en Charente-Maritime. À 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, et à 14h30 devant la gare de La Rochelle après un barbecue revendicatif unitaire.