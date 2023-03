Un incendie s’est déclaré hier soir dans un studio de 40m² à La Tremblade, près de Royan. L’alerte a été donnée vers 22h20, avenue de la chaumière. Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances à incendie pour venir à bout du sinistre et limiter la propagation des flammes au pavillon et au garage jouxtant l’habitation en feu. Aucun blessé n’est à déplorer. La gendarmerie s’est rendue sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.