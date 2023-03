Hier, les organisateurs du collectif Bassines Non Merci et des Soulèvements de la Terre ont tenu une conférence de presse à Melle pour annoncer le programme à venir pour les journées des 24, 25 et 26 mars. Dans cette commune, il n’y aura pas de manifestations, mais des projections, des tables-rondes et des concerts. En revanche, des actions sont bien en préparation à Sainte-Soline et/ou Mauzé-sur-le-Mignon. Malgré la mise en garde de la préfecture qui veut interdire toutes manifestations, les opposants aux réserves d’eau agricoles ont réaffirmé leur détermination à mener leur action jusqu’au bout.