Depuis quelques jours, les cas se multiplient sur le territoire. D’où un appel à la vigilance de la population par la collectivité. Une arnaque « à la poubelle » a été signalée sur le territoire. Des individus malveillants peuvent se présenter chez vous en se faisant passer pour des agents de la Communauté d’Agglomération de Saintes, et vous proposer le remplacement des sacs jaunes par une poubelle jaune, en contrepartie d’un paiement immédiat. Une fois à l’intérieur de votre domicile, ces individus procèdent à des vols de papiers d’identité et d’argent. Les personnes très âgées ou vulnérables sont principalement prises pour cibles par les malfaiteurs. Ce type d’action peut également être effectué en repérage pour de possibles futurs cambriolages. La Communauté d’agglomération de Saintes indique qu’elle ne procède à aucun démarchage à domicile pour remplacer les sacs jaunes par des poubelles et ne demandera jamais un paiement immédiat pour ce type service. Par conséquent, la collectivité appelle la population à la plus grande vigilance et à ne jamais divulguer ses informations personnelles. Il est également recommandé de ne jamais laisser entrer chez soi des personnes qui ne sont pas clairement identifiées. Si vous avez été victime ou témoin de ce type d’arnaque, il faut immédiatement contacter les autorités compétentes : à savoir la police au 05 46 90 30 40 ou la gendarmerie au 05 46 93 01 19.