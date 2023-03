La production recherche de jeunes candidats âgés de 8 à 13 ans pour participer au jeu télé de l’été sur France 2, et plus particulièrement à l’épreuve de « La cusine de Willy » proposée par Willy Rovelli. Les enfants doivent se présenter en duo, copains/copines, frères et sœurs, ou cousins/cousines. Pour participer, il faut envoyer par mail les noms et prénoms de chaque enfant, ainsi que leurs dates de naissance, mais également les coordonnées des représentants légaux à l’adresse mail boyardwilly2023@gmail.com.