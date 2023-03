Les suites de l’affaire de la disparition de Leslie et Kevin et des gardes à vue qui s’enchaînent. Le premier suspect interpellé mardi, Tom Trouillet, a été mis en examen hier soir pour enlèvement et séquestration. A l’issue, le jeune homme de 22 ans a été placé en détention provisoire. C’est lui qui devait héberger le couple la nuit de sa disparition le 26 novembre à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Hier, la garde à vue du 2e suspect a été prolongée. Il s’agit de Nathan Badji, 22 ans, un ami du couple qui réside à Puyravault, près de Surgères. Là où ont été découverts dans un container à vêtements les effets personnels des disparus. Et puis un 3e suspect a été placé en garde ce jeudi. Il s’agit d’un jeune homme de 23 ans qui aurait un lien avec Tom Trouillet.