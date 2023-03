La Rochelle se déplace à Pau ce samedi, à l’occasion de la 20e journée. Vainqueurs de leurs deux dernières confrontations face à Castres et Brive, les Maritimes espèrent décrocher une nouvelle victoire et un 3e succès consécutif avant une coupure qui va durer deux semaines. Les Jaune et noir partent favoris face au premier non-relégable du championnat qui veut toutefois assurer son maintien. 4e, ils visent une place dans le top 6 pour se qualifier pour les phases finales. Coup d’envoi de la rencontre à 17h15 dans l’antre du Hameau de Pau.