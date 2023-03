A Surgères, l’épicerie solidaire du CIAS Aunis Sud organise aujourd’hui et demain une collecte de produits d’hygiène féminine. Après le succès rencontré lors des deux précédentes éditions en 2021 et 2022, il a été décidé de reconduire l’opération en partenariat avec le magasin Biocoop pour offrir des protections de qualité à des femmes en grande voire très grande précarité. On écoute Rachel Allart, coordinatrice de l’épicerie solidaire « Au panier partagé » :

Une opération importante aux yeux de Rachel Allart :

Rendez-vous ce vendredi de 10h à 18h30 et demain de 10h à 13h.