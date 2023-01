La victoire de La Rochelle samedi soir en Coupe d’Europe. Une victoire aux forceps. Après une première mi-temps timide, et des conditions climatiques peu favorables, les Maritimes ont tout donné pour remporter le match et ont battus à domicile les Irlandais de l’Ulster 7 à 3, à l’issue de cette 3e journée de Champions cup. Ils sont 2e derrière Toulouse. Cette victoire importante les qualifie en 8es de finales. Avec quatre points, les Jaune et noir ont fait le travail, avant de se déplacer à Northampton, samedi prochain à 14h.