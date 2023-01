La campagne de recrutement des futurs nageurs-sauveteurs en mer pour l’été 2023 est lancée en Charente-Maritime. Le Service départemental d’incendie et de secours est à la recherche de 300 volontaires qui seront affectés dans les 54 postes de secours, répartis sur les différentes zones de baignade. Les candidats ont jusqu’au 19 mars pour postuler.

Le recrutement des nageurs-sauveteurs pour la prochaine saison estivale est lancé. Chaque année, pour assurer la sécurité des vacanciers sur les plages de Charente-Maritime, le SDIS 17 recrute 300 sauveteurs de baignade, répartis sur 54 postes de secours en Charente-Maritime.

Présents pendant huit heures de surveillance journalière, les sauveteurs ont pour priorité d’intervenir pour porter assistance aux baigneurs en danger et aux utilisateurs d’engins nautiques. Ils peuvent être amenés à administrer les premiers soins aux victimes d’accidents, de malaises ou de traumatismes. Mais leur mission est également de sensibiliser les vacanciers à la bonne utilisation de la plage et des lieux de baignade, notamment sur la question des coups de soleil et des baïnes, mais aussi d’éviter que quiconque se retrouve en difficulté.

Pour ceux qui souhaitent se porter candidat, la première étape est de remplir un formulaire en ligne avant le 19 mars. Pour ce faire, il faut être titulaire du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et de la formation Premiers secours en équipe de niveau 2. Il faut également avoir l’aptitude médicale sapeur-pompier, et suivre un stage en mer, couplé à un stage de qualification « sapeur-pompier volontaire surveillant de baignade ». Des qualifications complémentaires comme les permis mer et B sont appréciées.

Et rendez-vous sur le site sdis17.fr