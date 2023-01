Premier test de la mobilisation contre la réforme des retraites jeudi prochain. Les syndicats appellent à une journée de grève et de manifestations le 19 janvier pour protester contre le projet présenté mardi dernier par la Première Ministre Elisabeth Borne, qui prévoit un allongement de la durée de cotisation et le report de l’âge légal de départ à 64 ans. Trois manifestations sont prévues en Charente-Maritime : à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le Palais de Justice de Saintes, et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle.