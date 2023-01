Un TER est entré en collision avec un camion-benne ce matin à Asnières-la-Giraud, au sud de Saint-Jean-d’Angély. L’accident s’est produit vers 10h30. Le chauffeur du poids lourd, âgé de 45 ans et travaillant pour le compte du syndicat mixte Cyclad, a été grièvement blessé. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés. Une enquête de gendarmerie a été ouverte.

C’est sur la ligne SNCF Saintes-Niort que le terrible accident s’est produit, aux alentours de 10h30 ce mercredi matin. Le TER en circulation a percuté de plein fouet le camion-benne qui s’engageait sur le passage à niveau 396, situé sur la commune d’Asnières-le-Giraud. Un passage à niveau dépourvu de barrières et non-sécurisé. Victime de cette violente collision, le conducteur du poids lourd a été grièvement blessé et transporté en urgence absolue à l’hôpital de Saint-Jean-d’Angély. D’après les premières constations, ce dernier n’aurait pas respecté le stop. Et, malgré plusieurs coups de klaxons, le conducteur du train n’a rien pu faire pour éviter le drame. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Saint-Jean-d’Angély pour comprendre les circonstances de l’accident.

Conséquence sur la ligne SNCF, la circulation des trains sera interrompue pendant plusieurs jours. La voie ferrée ayant été endommagée. Les 17 passagers à bord du TER ont été pris en charge. Ils n’ont pas été blessés, mais plusieurs d’entre eux ont été choqués.