La lutte contre le gaspillage alimentaire se poursuit sur le territoire de la Communauté d’agglomération Royan Atlantique. Une action de sensibilisation a été menée hier midi à la cantine de l’école élémentaire de Sablonceaux. L’association Terdev, qui est spécialisée dans l’éducation au développement durable, est allée à la rencontre des enfants pour leur donner des conseils et leur enseigner les bons gestes pour moins gaspiller. Une vingtaine d’établissements scolaires sont engagés dans cette démarche sur le territoire. L’enjeu est important. Le gaspillage alimentaire représente 30kg par an et par habitant.