Retour sur l’inauguration hier soir de la nouvelle salle multisports à Surgères. Un évènement en grande pompe organisé à l’occasion de la cérémonie des vœux de la Communauté de communes Aunis Sud, qui a fait construire ce nouvel équipement. Un bâtiment flambant-neuf de 730m², qui a nécessité 14 mois de travaux entre juin 2021 et septembre 2022 pour un coût total de 2,8 millions d’euros. Jean Gorioux, président de la CdC Aunis Sud, nous a fait part de sa satisfaction :

Ce projet a reçu un coup de pouce financier de la Région, du Département et de l’État. On écoute la présidente de la Charente-Maritime Sylvie Marcilly et le préfet Nicolas Basselier :

Ouverte en septembre, cette nouvelle salle est accessible aux scolaires et aux associations tous les jours de 8h à 22h. Un vrai changement pour les utilisateurs comme le confirme Philippe Clément, entraîneur et vice-président du Full gym surgérien, club de kick boxing :

A noter qu’un 2e projet de salle multisports est dans les cartons d’Aunis Sud pour une implantation sur la commune d’Aigrefeuille-d’Aunis où des besoins se font sentir.